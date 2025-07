Ruba l’acqua dall’Acquedotto Carolino della Reggia di Caserta | arrestato un imprenditore casertano

Un gesto incredibile che solleva molte domande sulla tutela del patrimonio e sul rispetto delle risorse pubbliche. Un imprenditore casertano di 58 anni è stato arrestato per aver rubato acqua dall’Acquedotto Carolino, patrimonio UNESCO, allacciandosi abusivamente per alimentare il suo fondo. Un episodio che mette in evidenza la sfida tra sfruttamento privato e conservazione di un tesoro storico. La vicenda ci invita a riflettere sulle nostre responsabilità nei confronti del patrimonio comune e della sostenibilità .

Incredibile ma vero. Ruba l’acqua dall’Acquedotto Carolino della Reggia di Caserta, patrimonio Unesco. Arrestato l’imprenditore agricolo di Caserta, 58 anni, che ha realizzato così un allaccio abusivo che gli ha permesso di trasportare l’acqua per 145 metri nel suo fondo, togliendola alla Reggia di Caserta. Che non a caso soffre spesso problemi di erogazione idrica nelle tante vasche e fontane che ne fanno parte, in particolare in questo periodo estivo. L’uomo è stato posto ai domiciliari dai carabinieri. Ruba l’acqua dalla Reggia di Caserta: arrestato. È accusato di furto aggravato e continuato di acqua pubblica con danneggiamento di bene culturale patrimonio Unesco, invasione di terreni o edifici dello Stato e attività di gestione di rifiuti agricoli non autorizzata. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Ruba l’acqua dall’Acquedotto Carolino della Reggia di Caserta: arrestato un imprenditore casertano

