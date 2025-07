Theo | addio social dolceamaro Grazie a Paolo Maldini e ai tifosi stoccate all’attuale società

Theo Hernandez saluta il Milan con un messaggio toccante, tra riconoscenza e amarezza. Dopo il trasferimento all’Al-Hilal, l’esterno francese ringrazia Paolo Maldini e i tifosi, evidenziando il suo legame con i rossoneri e le criticità della gestione attuale. Un addio dolceamaro, che lascia aperti ancora molti interrogativi sul futuro del club e sulla sua voglia di riscatto. La vicenda si chiude con un arrivederci...

Milano, 10 luglio 2025 – Fresco di cessione agli arabi dell'Al-Hilal, Theo Hernandez ha salutato i rossoneri con un lungo post. Decisamente eloquente. Dal particolare ringraziamento a Paolo Maldini ("per la vicinanza, visione e leadership") ai tifosi ("il vostro sostegno è stato un privilegio"). Non senza amarezza: "Il Milan è sempre stata la mia priorità. Ma, purtroppo, non tutto dipende da una sola persona. La direzione che ha preso il club e alcune decisioni recenti non rispecchiano i valori né l'ambizione che mi hanno portato qu i". Il post. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da T H E O H E R N A? N D E Z (@theo3hernandez) Questo il messaggio integrale, che in meno di mezz'ora ha superato i 100mila like: "Dopo sei anni in questo club, è arrivato il momento di dire addio.