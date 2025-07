Gerry Scotti come Biagio Antonacci la malattia falsa diventa notizia

Gerry Scotti come Biagio Antonacci: la notizia sulla sua presunta malattia falsa sta facendo il giro del web. In un mondo dove clic e visualizzazioni sono oro, ogni parola viene studiata per catturare l’attenzione tra milioni di titoli. Ma fino a che punto si spingono alcuni per emergere? La domanda è d’obbligo: fino a dove si può arrivare prima di perdere credibilità ? E la linea tra realtà e fake news diventa sempre più sottile.

Chi lavora sul web lo sa, le views, i clic sono tutto. Ogni parola è pensata per catturare l’attenzione, tra migliaia di titoli, di chi naviga. L’obiettivo ultimo e primario è quello di apparire così accattivanti, convincenti e unici da convincere l’utente a fare clic sul tuo titolo e aprire l’articolo. Per raggiungere il risultato c’è chi è disposto a tutto, persino a inventare notizie campate per aria, persino a scherzare sulla salute di qualcun altro. Vittime di tale triste giochetto sono stati negli ultimi giorni Gerry Scotti e Biagio Antonacci. Gerry Scotti dato in fin di vita. Se si inserisce il nome di Gerry Scotti su un motore di ricerca, il risultato offrirĂ come suggerimenti quelli relativi a una sua gravissima malattia. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Gerry Scotti come Biagio Antonacci, la malattia (falsa) diventa notizia

