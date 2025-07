Ars et Labor ora ci siamo | si svelano le carte sul futuro della società - DIRETTA DALLE 19.30

Il sipario si alza sulla rinascita della Spal, ora Ars et Labor Ferrara, protagonista di un lungo percorso che ha coinvolto tutto il territorio. Dopo un’attesa estenuante e un bando conclusosi a mezzanotte del 9 luglio, le carte sul futuro della società sono pronte a essere svelate. Il sindaco Fabbri e l’assessore Carità sono ormai pronti a mettere in moto questa nuova avventura, per scrivere insieme un capitolo storico.

Un parto lungo quasi un'intera giornata. Ma la 'nuova' Spal, o meglio Ars et Labor Ferrara, è pronta finalmente a prendere forma. Dopo la chiusura del bando (alle 23.59 del 9 luglio) per le candidature, il sindaco Alan Fabbri e l'assessore allo Sport Francesco Carità sono pronti a sciogliere ogni.

