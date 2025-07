Il Napoli blocca la trattativa con il Galatasaray per Osimhen | non c'è l'accordo cosa succede

Il mercato in fermento, il futuro di Osimhen pende ancora da un filo. Il Napoli ha bloccato la trattativa con il Galatasaray, evidenziando le tensioni sui dettagli finanziari. Cosa succederà ora? La situazione rimane in bilico, e i tifosi aspettano con trepidazione un epilogo che potrebbe rivoluzionare la loro squadra. Scopriamo insieme gli sviluppi e le possibili conseguenze di questa intricata vicenda.

La trattativa tra il Napoli e il Galatasaray per il trasferimento di Osimhen si è arenata perché mancano le garanzie bancarie richieste dagli azzurri per procedere con la cessione. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: napoli - trattativa - galatasaray - osimhen

Napoli, due “sì” e un “no” (momentaneo) nella trattativa con David: la situazione | Primapagina - Il calciomercato è sempre ricco di sorprese, e la trattativa del Napoli per David non fa eccezione. Secondo le ultime indiscrezioni, la situazione si complica con due "sì" e un "no" momentaneo.

CLAMOROSO. Bloccata la trattativa tra #Napoli e #Galatasaray per #Osimhen http://AZZURRISSIMO.IT #ForzaNapoliSempre #Calciomercato Vai su X

#NapoliNews #Calciomercato #Osimhen #Galatasaray #Napoli ? Dal cuore della Turchia arrivano voci bollenti su una mega offerta per il bomber azzurro! Napolitani pronti a sentire la musica? Scopri tutti i retroscena di questa trattativa esplosiva! Dalla Turc Vai su Facebook

Osimhen-Galatasaray, trattativa con il Napoli bloccata: mancano le garanzie; Osimhen, il Galatasaray non paga e il Napoli blocca la trattativa!; Calciomercato Napoli, Osimhen al Galatasaray: non c'è accordo tra i club.

Il Napoli blocca la trattativa con il Galatasaray per Osimhen: non c’è l’accordo, cosa succede - La trattativa tra il Napoli e il Galatasaray per il trasferimento di Osimhen si è arenata perché mancano le garanzie bancarie richieste dagli azzurri ... Secondo fanpage.it

Napoli-Galatasaray, bloccata la trattativa per Osimhen: mancano le garanzie bancarie - Il Galatasaray non ha ancora presentato la Napoli le garanzie bancarie richieste per Osimhen: trattativa al momento bloccata Nuovo capitolo della telenovela tra Napoli e Galatasaray per il ... Si legge su calciomercato.com