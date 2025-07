ascolti tv 10 luglio 2025

I dati Auditel della serata del 10 luglio 2025 svelano quale tv ha conquistato il pubblico nel prime time. Dai numeri emergono tendenze interessanti e sorprese tra le reti italiane, riflettendo le preferenze degli spettatori in questa calda estate. Scopriamo insieme cosa è successo ieri sera e quali programmi hanno dominato la scena televisiva italiana, offrendo un quadro chiaro e coinvolgente delle scelte di visione degli italiani.

– Come ogni mattina, ecco i dati Auditel ufficiali della prima serata di ieri giovedì 10 luglio 2025. Scopriamo insieme tutti i dati Auditel e le performance delle principali reti italiane nella fascia prime time di ieri 10 luglio 2025. Indice. Ascolti TV prima serata ieri Giovedì 10 Luglio 2025. Analisi della serata di ieri. Dati Auditel Ascolti TV di ieri 10 luglio 2025. Ascolti TV prima serata ieri Giovedì 10 Luglio 2025. Di seguito i dati Auditel  ufficiali  relativi alla fascia di prima serata  di ieri Giovedì 10 luglio: In caso di problemi o ritardi nella visualizzazione dei dati, aggiorna la pagina CLICCANDO QUI Canale Programma Spettatori Share Rai 1 Don Matteo Rai 2 Delitti in Paradiso Rai 3 Colpo di dadi Rete 4 IL CORRIERE – THE MULE Canale 5 TEMPTATION ISLAND Italia 1 BRAVEN – IL CORAGGIOSO LA7 In Onda TV8 Rocky NOVE Aldo Giovanni e Giacomo – I corti Leggi anche:  Le Migliori Serie TV Netflix da Vedere nel 2025 In caso di problemi o ritardi nella visualizzazione dei dati, aggiorna la pagina CLICCANDO QUI Analisi della serata di ieri. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com