Logo Us Livorno la società ci ripensa e apre un sondaggio ai tifosi | proposte quattro alternative ecco come votare

Us Livorno la società ci ripensa e apre un sondaggio ai tifosi | proposte quattro alternative ecco come votare

Il nuovo logo dell'US Livorno ha scatenato un acceso dibattito tra i tifosi, divisi tra entusiasmo e delusione. Dopo numerose proteste e richieste di revisione, la società ha deciso di ascoltare la voce dei supporter, aprendo un sondaggio con quattro alternative. Ora, i tifosi hanno l’opportunità di influenzare il futuro simbolo della squadra: ecco come votare e contribuire a plasmare l’identità labronica. La decisione finale potrebbe cambiare le sorti del club e riaccendere l’orgoglio dei supporter.

Un cambio improvviso che non era affatto piaciuto alla stragrande maggioranza dei tifosi. Con una coda polemica destinata a non esaurirsi in qualche giorno. Adesso, però, dopo ore di acceso dibattito e ottenuta una finestra temporale per posticipare in Lega la consegna, il nuovo logo dell'Unione. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

