Dalla Turchia Napoli | Osimhen pressa gli azzurri per essere ceduto la situazione

La questione tra Napoli e Galatasaray su Victor Osimhen si intensifica, con il bomber nigeriano che spinge per la cessione. Mentre il club turco insiste, le trattative sono bloccate dall'assenza di garanzie finanziarie richieste dal Napoli. La situazione resta incerta, e i tifosi azzurri si chiedono quale sarà il destino di uno dei pezzi pregiati della squadra. A...

Arrivano altri aggiornamenti in merito alla situazione tra Napoli e Galatasaray per Victor Osimhen. Ha del clamoroso quello che sta accadendo in questi minuti tra Napoli e Galatasaray. La trattativa tra gli azzurri ed il club turco è al momento in sospeso poiché Aurelio De Laurentiis non ha ricevuto le garanzie finanziarie richieste al Galatasaray per portare a termine la trattativa. Osimhen-Napoli, il nigeriano vuole andare in Turchia. A pochissime ore dalla scadenza della clausola rescissoria per Victor Osimhen, tutto rimane bloccato in attesa di ulteriori aggiornamenti. E nel frattempo dalla Turchia arrivano notizia in merito alla volontà dell’attaccante nigeriano, Osimhen-Napoli, il nigeriano vuole andare in Turchia (LaPresse) spazionapoli. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Dalla Turchia, Napoli: Osimhen pressa gli azzurri per essere ceduto, la situazione

In questa notizia si parla di: napoli - osimhen - azzurri - situazione

Osimhen, colpo di scena a Napoli: "Viene a Dimaro con Conte" | Scatta il piano del club - Il mondo del calcio è in fermento: Osimhen ha fatto un sorprendente passo a Dimaro con Conte, scatenando il piano segreto del Napoli.

NM LIVE - Petrazzuolo: “Ringrazio Kvara per il suo importante contributo al Napoli, Osimhen? Gli azzurri vogliono garanzie per evitare sorprese dal Galatasaray, le ultime sul mercato in entrata” https://ift.tt/f03zKF6 Vai su X

IN TURCHIA ATTACCANO IL NAPOLI Secondo quanto riportato da alcuni giornalisti turchi, gli azzurri non vogliono cedere Osimhen al Galatasaray. Il motivo Vai su Facebook

Calciomercato Napoli, intervista a Bruno Giordano: «Con Osimhen, azzurri invincibili»; Osimhen sempre più fuori dal progetto del Napoli e gli azzurri pensano a Luaku; Osimhen dal Napoli al Galatasaray in prestito: quanto risparmiano gli azzurri.

SKY - Napoli, bloccata la trattativa per Osimhen, il Galatasaray non ha fornito le garanzie bancarie richieste - Al momento si è bloccata la trattativa con il Galatasaray per Victor Osimhen. Riporta napolimagazine.com

Calciomercato Napoli, Osimhen al Galatasaray: non c'è accordo tra i club - Al momento il trasferimento del nigeriano in Turchia è quantomeno rimandato: il club azzurro non ha ancora ... Secondo msn.com