Progetto di legge per la riforma del sistema idrico integrato in Abruzzo obiettivi | azzerare gli sprechi ridurre le perdite e garantire l' acqua

Il nuovo progetto di legge per la riforma del sistema idrico integrato in Abruzzo rappresenta un passo decisivo verso la sostenibilità e l’efficienza. Con obiettivi ambiziosi come azzerare gli sprechi, ridurre le perdite e garantire un approvvigionamento sicuro e duraturo, questa proposta mira a ripensare il modo in cui l’acqua viene gestita nella regione. Un intervento concreto che promette di trasformare il futuro idrico dell’Abruzzo, garantendo un ciclo più equo e responsabile per tutti.

Un progetto di legge che prevede il riordino del sistema idrico integrato in Abruzzo: è la proposta del presidente del consiglio regionale Lorenzo Sospiri, che l'ha presentata insieme all'assessore regionale Emanuele Imprudente, al vicepresidente del consiglio regionale Marianna Scoccia, al. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

