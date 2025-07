Osimhen Galatasaray il presidente Ozbek allo scoperto per l’attaccante | Non faremo mai alcuna mossa che possa metterci in difficoltà finanziarie!

Il futuro di Victor Osimhen si fa sempre più intrigante: il presidente del Galatasaray, Dursun Ozbek, ha preso posizione, chiarendo che il club turco non farà mosse rischiose per la propria stabilità finanziaria. Un messaggio forte che lascia intendere come ogni decisione sarà ponderata e strategica. Ma quali saranno le prossime mosse sul mercato? Restate con noi per scoprire gli aggiornamenti esclusivi su questo affascinante duello tra club europei.

Osimhen Galatasaray, il presidente del club turco Ozbek è uscito così allo scoperto sul futuro dell’attaccante, che piace anche alla Juve. Come riportato da Radyospor, il presidente del Galatasaray Dursun Ozbek è intervenuto così per commentare gli ultimi sviluppi relativi alla trattativa col Napoli per Victor Osimhen, obiettivo anche del calciomercato Juve. Di seguito riportate le sue dichiarazioni. PAROLE – « Tutto al Galatasaray sta procedendo nei limiti del possibile. Non abbiamo mai fatto, e non faremo mai, alcuna mossa che possa mettere il Galatasaray in difficoltà finanziarie. Questo vale anche per il potenziale trasferimento di Osimhen ». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Osimhen Galatasaray, il presidente Ozbek allo scoperto per l’attaccante: «Non faremo mai alcuna mossa che possa metterci in difficoltà finanziarie!»

