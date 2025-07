tutte le spese pazze con la carta del capo pd

Un'indagine shock scuote l’Emilia-Romagna: mezzo milione di euro scompare da una partecipata PD, con il segretario provinciale coinvolto. La contabile, in un crescendo di scandali, avrebbe usato il bancomat del politico per quattro anni, tra abiti, auto e cavalli. Una storia che solleva molte domande sulla trasparenza e le spese pazze nella politica locale. Scopriamo insieme i dettagli di questa incredibile inchiesta.

