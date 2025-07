Stop all’obbligo di presentare la carta di identità in aeroporto | come cambiano le regole

Da oggi, i viaggiatori italiani possono respirare più liberamente: niente più obbligo di mostrare la carta di identità insieme al biglietto in aeroporto. La nuova norma Enac semplifica le procedure per voli nazionali e verso l’area Schengen, rendendo il viaggio più fluido e senza stress. Scopriamo insieme come cambiano le regole e cosa comporta questa importante novità per tutti i passeggeri.

D'ora in avanti non si dovrà più esibire il documento di identità insieme al biglietto per prendere l'aereo. Tutte le novità della norma Enac. Stop all'obbligo di esibire il documento di identità ai gate negli aeroporti italiani insieme con la carta di imbarco. La norma è già operativa e riguarda i voli nazionali oppure quelli verso i Paesi dell'area Schengen. Ma attenzione: come specificato dal presidente Enac Pierluigi Di Palma, la carta di identità (o la patente) non dovranno essere lasciati a casa.

