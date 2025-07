Tour de France 2025 | per un secondo Tadej perse la maglia

Il Tour de France 2025 ha riservato sorprese e emozioni fino all’ultimo chilometro. Dopo un’insolita perdita della maglia da parte di Tadej Pogacar, è stato l’irlandese Ben Healy a dominare la sesta tappa, lasciando il suo segno sulla corsa. La battaglia si infiamma e i protagonisti continuano a scrivere una storia avvincente, fatta di sfide, strategie e imprese memorabili. E questa sarà solo l’inizio di un’edizione destinata a entrare nella leggenda.

L’irlandese Ben Healy (EF Education Easy Post) ha conquistato per distacco la sesta tappa del 112° Tour de France, disputata lungo i 201 chilometri da Bayeux a Vire Normandie. Il vincitore della frazione di Fossombrone al Giro d’Italia 2023 ha preceduto di 2’43” lo statunitense Quinn Simmons (Lidl Trek) che ha regolato nello sprint per la piazza d’onore l’australiano Michael Storer (Tudor Pro Cycling Team). L’olandese Mathieu van der Poel (Alpecin Deceuninck) ha ripreso il comando della classifica generale con un vantaggio minimo d’un secondo sullo sloveno Tadej Pogacar (XRG UAE Team Emirates). 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Tour de France 2025: per un secondo Tadej perse la maglia

In questa notizia si parla di: tour - france - secondo - tadej

Tour de France 2025, la tappa di domani Lauwin-Planque-Boulogne-sur-Mer: i big sono pronti per il primo scontro - il percorso, con salite e discese impegnative, promette scintille tra i grandi favoriti. La sfida di domani sarà un banco di prova importante per definire le gerarchie e scoprire chi avrà la meglio nella battaglia che si preannuncia infuocata.

L'ellissi perfetta di Remco Evenepoel: ha vinto la 5a tappa del Tour de France 2025, la cronometro di Caen. Tadej Pogacar, secondo, è la nuova maglia gialla. Jonas Vingegaard ha perso oltre un minuto dallo sloveno. Di @Giostuzzi Vai su X

L'ellissi perfetta di Remco Evenepoel: ha vinto la 5a tappa del Tour de France 2025, la cronometro di Caen. Tadej Pogacar, secondo, è la nuova maglia gialla. Jonas Vingegaard ha perso oltre un minuto dallo sloveno. Di Giovanni Battistuzzi Vai su Facebook

Tour de France, 6° tappa: da Bayeux a Vire Normandie per 201.5 Km - 6° tappa: la cronaca testuale; Evenepoel re della crono a Caen, ma Pogacar è in maglia gialla! Batosta Vingegaard; Tour de France 2025, Tadej Pogacar si gode la maglia a pois dopo una gestione prudente: Non potevamo partire a 80km già alla seconda tappa.

Tour de France, Healy fa esultare l’Irlanda: Van der Poel si riprende la maglia gialla. La strana mossa di Pogacar - Giornata dedicata alla fuga con Van der Poel che torna in giallo per un secondo, vittoria all'irlandese Bean Healy. Come scrive sport.virgilio.it

Van der Poel è la nuova maglia gialla del Tour: Pogacar beffato soltanto per un secondo - Incredibile finale nella sesta tappa del Tour de France, Van der Poel strappa la maglia gialla a Pogacar per appena un secondo ... Segnala fanpage.it