Frattesi ironico post operazione | Per i piedi niente da fare E Dumfries…

Dopo l'intervento, Davide Frattesi sceglie il suo stile: tra battute e ironia, rassicura i tifosi e smorza le preoccupazioni. La sua spontaneitĂ contagiosa si fa sentire anche in un momento delicato come questo, dimostrando che con il sorriso si affronta meglio ogni sfida. E ora, non ci resta che scoprire quale sarĂ la risposta di Dumfries, pronta a puntare il dito...

Post operatorio all’insegna dell’ironia per Davide Frattesi, che ha rassicurato l’ambiente nerazzurro con una frase scherzosa sui social. Non ha tardato ad arrivare la risposta del compagno Denzel Dumfries. POST OPERATORIO – Davide Frattesi non perde il sorriso che lo contraddistingue anche dopo l’operazione a cui si è sottoposto quest’oggi. Il problema all’inguine, che lo tormenta da lungo tempo e che non gli ha permesso di disputare il Mondiale per Club, adesso dovrebbe essere definitivamente scongiurato. Dopo l’intervento chirurgico di rimozione di una Sports Hernia bilaterale, per la quale l’Inter ha informato circa i tempi di recupero, il centrocampista è tornato attivo sui social per rassicurare tutti i tifosi sulle sue condizioni. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Frattesi ironico post operazione: «Per i piedi niente da fare». E Dumfries…

