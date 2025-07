Castiglione della Pescaia spento incendio in camping in pineta di Roccamare | 600 evacuati fiamme partite da dissalatore in avaria - VIDEO

Un grande incendio ha devastato la pineta di Roccamare a Castiglione della Pescaia, costringendo all'evacuazione di 600 persone da un campeggio. Le fiamme sono partite da un dissalatore in avaria e hanno rapidamente rischiato di diffondersi. Vigili del fuoco, specialisti nautici e quattro elicotteri regionali sono intervenuti per contenere il rogo e mettere in sicurezza l'area, coinvolgendo anche figure pubbliche come Rosy Bindi. La situazione è sotto controllo, ma i danni sono ancora da quantificare.

I vigili del fuoco sono intervenuti con 4 squadre. In azione anche specialisti nautici e 4 elicotteri della Regione Toscana per le attività di messa in sicurezza. Fra gli sfollati anche Rosy Bindi Un grande incendio è scoppiato oggi nella pineta di Roccamare, a Castiglione della Pescaia, in p. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Castiglione della Pescaia, spento incendio in camping in pineta di Roccamare: 600 evacuati, fiamme partite da dissalatore in avaria - VIDEO

In questa notizia si parla di: castiglione - pescaia - incendio - pineta

Eurovision Song Contest, maxischermo in piazza nella ‘sua’ Castiglione della Pescaia per Lucio Corsi - Castiglione della Pescaia si prepara a vivere un'emozionante serata di musica e comunità . Sabato, piazza Orto del Lilli si trasformerà in un grande festeggiamento per sostenere Lucio Corsi nella finale dell’Eurovision Song Contest 2025 in Svizzera.

Momenti di paura per un incendio in un camping nella pineta di Roccamare (Castiglione della Pescaia). Elicotteri in azione e 600 turisti evacuati. #Tg1 Vai su X

La sindaca Elena Nappi parla dei fuochi d'artificio Comune di Castiglione della Pescaia #IlGiunco Vai su Facebook

Incendio minaccia campeggio, fiamme nella pineta di Castiglione della Pescaia - Video; Fiamme nella pineta di Castiglione della Pescaia, 600 evacuati da un campeggio; C'è un incendio in una pineta di Castiglione della Pescaia, in Toscana, 600 persone sono state evacuate da un campeggio.

Incendio a Castiglione della Pescaia, evacuazioni in corso: fiamme nella pineta - Incendio a Castiglione della Pescaia, la pineta in fiamme costringe centinaia di villeggianti ad abbandonare il campeggio. Riporta notizie.it

C’è un incendio in una pineta di Castiglione della Pescaia, in Toscana, 600 persone sono state evacuate da un campeggio - Nel pomeriggio di giovedì si è sviluppato un incendio boschivo nella pineta di Roccamare, vicino alle spiagge di Castiglione della Pescaia, in provincia di Grosseto. Secondo ilpost.it