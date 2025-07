Gigi D' Alessio di record in record | annunciate altre due date in piazza Plebiscito | VIDEO

Gigi D’Alessio conquista ancora una volta il cuore dei fan: dopo i cinque concerti già sold out in piazza del Plebiscito a Napoli, il cantautore napoletano sorprende tutti annunciando altre due date straordinarie con un video sui social. La sua musica continua a mettere in piedi standing ovation e a riempire i cuori di emozioni. Il conto alla rovescia è iniziato: la magia di Gigi D’Alessio si prepara a tornare sul palco per sette serate indimenticabili…

Gigi D'Alessio di record in record. Dopo aver annunciato cinque concerti in piazza del Plebiscito a Napoli, tutti già sold out, il cantautore napoletano, con un video pubblicato sui suoi profili social, ha annunciato l'aggiunta di altre due date straordinarie, portando a sette il numero totale di.

