Caso Cavallari ipotesi fuga in est Europa

Si infittisce il mistero attorno a Andrea Cavallari, il giovane condannato per la strage di Corinaldo scomparso nel nulla. Potrebbe aver trovato un varco per l’Est Europa, forse grazie a contatti e telefonate clandestine: un’ipotesi che alimenta timori e interrogativi sulla sua reale fuga. La vicenda si fa sempre più intricata, lasciando aperta la porta a nuovi risvolti e alla ricerca di una verità che ancora sfugge.

Potrebbe essere fuggito nell'Est Europa Andrea Cavallari, il 26enne condannato per la strage di Corinaldo, che il 3 luglio non è rientrato in carcere dopo aver discusso, a Bologna, la tesi di laurea in giurisprudenza. Per gli inquirenti il giovane potrebbe aver avuto accesso a uno o più telefoni, sia dentro che fuori dal carcere, utilizzati per organizzare la propria fuga. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Caso Cavallari, ipotesi fuga in est Europa

