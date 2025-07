Incendio vicino all' aeroporto di Olbia voli dirottati

Un’enorme nube di fumo si libra nei cieli di Olbia, a causa di un vasto incendio scoppiato nella zona di Su Trambuccone, vicino alla statale Sassari-Olbia. La situazione ha portato alla chiusura dello spazio aereo sopra la città, con alcuni voli dirottati e altri ancora decollati grazie alla stabilità dell’area di manovra. Mentre l’incendio si estende, l’aeroporto Costa Smeralda continua a funzionare, ma la situazione resta sotto stretta osservazione.

Spazio aereo chiuso sopra Olbia a causa di un vasto incendio scoppiato nella zona di Su Trambuccone, vicino alla statale Sassari-Olbia. L’aeroporto “Costa Smeralda” è rimasto aperto e alcuni aerei sono riusciti a decollare, poiché l’emergenza riguarda l’entroterra e non le aree di manovra e quindi l'area di attraversamento dei velivoli per l'atterraggio. La società di gestione Geasar ha spiegato che diversi voli in arrivo sono stati dirottati verso Cagliari, Alghero e Roma. Quasi tutti i velivoli che erano in aeroporto hanno lasciato lo scalo gallurese. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it