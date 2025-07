Animali tenuti in tenuta abusiva lager muore una cagnolina | 7mila euro di multa

Una terribile scoperta scuote il nostro paese: in una tenuta abusiva, 83 animali tra cani, capre e pecore vivevano in condizioni drammatiche, con abusi e negligenza. Tra questi, una cagnolina madre e i suoi cuccioli soffrivano in assenza di cibo e acqua, portando alla perdita di una vita innocente. La giustizia è intervenuta con una multa di 7.000 euro, ma resta da chiedersi come si possa prevenire simili orrori e tutelare davvero i nostri amici a quattro zampe.

Una multa di 7mila euro per maltrattamento e detenzione incompatibile di 83 animali, tra cani, capre e pecore. Tra questi c’erano 15 cani, tra cui una madre e i suoi cinque cuccioli, tenuti in condizioni terribili, in mancanza di cibo e acqua, tanto che la povera cagnolina ha perso la vita dopo. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

