Caos click day disoccupati due arresti e otto poliziotti feriti

Il caos esploso stamattina al porto di Napoli ha lasciato un bilancio pesante: otto agenti feriti, due manifestanti arrestati e tensioni alle stelle durante il tentativo di blocco dei collegamenti con le isole del Golfo. Un episodio che evidenzia come le proteste possano degenerare in scontri, mettendo a dura prova l’ordine pubblico. La cronaca di un evento che scuote la città e accende i riflettori sulla difficile gestione delle piazze.

Tempo di lettura: < 1 minuto Otto poliziotti feriti, di cui due funzionari della Digos, uno dei quali con una prognosi di 30 giorni per la frattura del dito, e due manifestanti arrestati: è il bilancio del “respingimento” attuato stamattina dalla Polizia di Stato nei pressi del porto di Napoli, scattato quando un gruppo di contestatori ha tentato, secondo quanto si apprende, di bloccare i collegamenti con le isole del Golfo per protestare. La Questura sottolinea che la manifestazione con corteo scattata a causa delle difficoltĂ di accesso alla piattaforma del click day per i tirocini retribuiti non era stata autorizzata e gli organizzatori sono stati identificati e denunciati. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Caos click day disoccupati, due arresti e otto poliziotti feriti

In questa notizia si parla di: feriti - poliziotti - caos - click

Migranti mettono a ferro e fuoco il Cpr di Torino per la seconda volta: quattro poliziotti feriti. Scatta il soccorso rosso - Una nuova rivolta ha scosso il Centro di Permanenza per i Rimpatri (Cpr) di Torino, con migranti che hanno dato fuoco alla struttura per la seconda volta in due settimane.

Scontri a Napoli per il Click Day con i disoccupati: decine di feriti, tra cui 8 poliziotti, 2 manifestanti arrestati; Ramy, scontri a Roma e atti vandalici alla sinagoga di Bologna. Meloni: ignobile; Scontri a Roma al corteo per Ramy, Meloni: 'Ignobile disordine e caos'.

Scontri a Napoli per il Click Day con i disoccupati: decine di feriti, tra cui 8 poliziotti, 2 manifestanti arrestati - Il Comune di Napoli scrive a Durigon: “Sospendere la procedura” ... Si legge su fanpage.it

Caos Click Day disoccupati a Napoli, scontri in piazza e Comune all’attacco: “Serve trasparenza” - La #protesta esplode davanti al porto, la piattaforma del #ClickDay per accedere ai #tirocini non funziona, disoccupati bloccati e sospetti di irregolarità infiammano il Consiglio comunale ... cronachedellacampania.it scrive