Misilmeri | Asp in prima linea contro il caldo microchippati anche 55 animali

A Misilmeri, l'Asp si mette in prima linea per combattere il caldo estivo con un'azione concreta di prevenzione e tutela della salute pubblica e animale. Microchippature di 55 animali e un punto informativo hanno coinvolto la comunità, dimostrando come informazione e prevenzione siano le armi più efficaci contro le emergenze stagionali. Un esempio di impegno condiviso per il benessere di tutti, cittadini e animali, che invita a proseguire su questa strada.

Informazione, prevenzione e tutela della salute. Sono stati questi gli ingredienti della mattinata promossa dall'Asp a Misilmeri per fronteggiare l’emergenza caldo. In via Risalajmi, dov'è stato allestito un punto informativo, centinaia di cittadini si sono avvicinati per ricevere indicazioni. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

