Acqua Talete dichiara guerra agli sprechi con la tecnologia anti-perdite

programma di Talete è l'implementazione di tecnologie all'avanguardia anti perdite, capaci di monitorare e intervenire in tempo reale per ridurre gli sprechi. Portando innovazione nel settore idrico, Talete si impegna a preservare questa risorsa fondamentale per le future generazioni, assicurando un servizio più efficiente, sostenibile e rispettoso dell'ambiente. Con questa strategia, l'azienda si distingue come protagonista di un nuovo modello di gestione delle risorse idriche.

L'acqua è una risorsa sempre più preziosa, minacciata da cambiamenti climatici, reti datate e una domanda crescente. Per affrontare queste sfide e garantire un servizio idrico efficiente e sostenibile, Talete ha intrapreso un percorso di innovazione, potenziato dai fondi del Pnrr. Il cuore del. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

