Fabio Zarbano denuncia con forza il degrado di Mestre, evidenziando come l'incrocio tra via Cavallotti e via Felisati sia ormai un punto critico di illegalità e insicurezza. Tra droga, risse e situazioni imbarazzanti sotto casa di sua sorella, emerge la necessità di interventi concreti come l'installazione di un cancello per tutelare i cittadini e restituire sicurezza a quell'angolo di città. La soluzione è a portata di mano, ma bisogna agire subito.

MESTRE - «Serve un cancelletto, l'incrocio tra via Cavallotti e via Felisati è ormai diventato l'angolo del buco e del sesso». Fabio Zarbano, candidato nella. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Fabio Zarbano: «Droga, sesso e risse sotto casa di mia sorella a Mestre, ha paura. Transgender con i clienti sul pianerottolo. Vogliamo un cancello»

