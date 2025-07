Claudio Lotito dimesso dal Gemelli dopo due giorni di accertamenti

Claudio Lotito, presidente della Lazio e senatore di Forza Italia, è stato dimesso dal Policlinico Gemelli di Roma dopo due giorni di accertamenti. La notizia ha portato sollievo tra tifosi e ambienti politici, che avevano vissuto momenti di apprensione per le condizioni di salute del dirigente biancoceleste. La sua pronta ripresa è un segnale positivo, testimonianza dell'importanza di controlli tempestivi e di una gestione attenta della salute. A...

Sono stati giorni di apprensione per tifosi e ambienti politici dopo la notizia del ricovero di Claudio Lotito, presidente della Lazio e senatore di Forza Italia, al Policlinico Gemelli di Roma. Il dirigente biancoceleste si era recato in ospedale lo scorso 8 luglio per una serie di controlli, compresi accertamenti cardiologici. Le parole di Lotito. La notizia positiva è arrivata oggi: Lotito è stato dimesso dopo due giorni di osservazione. A comunicarlo è stato lo stesso senatore, che ha voluto ringraziare pubblicamente tutto il personale sanitario: "Esprimo un sincero ringraziamento al personale medico e sanitario del Policlinico universitario A.

