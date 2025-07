Nuova pagliacciata di Magi | interviene alla Camera con un fiore di marjuana all’occhiello della giacca video

Una scena che lascia il dubbio se sia satira o pura follia. Riccardo Magi, leader di +Europa, continua a sorprendere con gesti eclatanti, stavolta mostrando un fiore di marijuana all’occhiello durante un’interrogazione alla Camera. Un gesto provocatorio destinato a far discutere, ma anche a sollevare domande sulla serietà del confronto politico. La vicenda si conclude con una domanda: quale messaggio intendeva trasmettere Magi con questa occasione?

Nuova pagliacciata di Riccardo Magi, leader di +Europa, già assurto agli onori della comicità quando si presentò in aula vestito da fantasma. La nuova provocazione è arrivata durante un’interrogazione alla Camera al cospetto del ministro Lollobrigida. Si è presentato alla Camera con un fiore all’occhiello, non un fiore qualunque, ma un fiore di marjuana. Magi e la pagliacciata alla Camera col fiore di marjuana. Non pago della sospensione di due giorno dopo la carnevalata in veste di fantasma per significare, a suo parere, la latitanza del governo, ci ha preso gusto e ci ha riprovato con un’alzata di ingegno meno vistosa di un lenzuolo bianco sulla testa ma che è stata notata. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Nuova pagliacciata di Magi: interviene alla Camera con un fiore di marjuana all’occhiello della giacca (video)

Magi sospeso dalla Camera per la pagliacciata del fantasma in aula, ora fa il martire: “Che amarezza” (video) - Il gesto di Riccardo Magi, che ha trasformato la plenaria della Camera in una scena da Halloween con il suo lenzuolo da fantasma, ha suscitato reazioni contrastanti.

