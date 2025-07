Volare in Italia e in Europa non serve più mostrare la carta d' identità | ecco le regole per viaggiare

Viaggiare in Italia e in Europa è più semplice di quanto pensiate: basta la carta d’imbarco, senza bisogno di mostrare un documento di identità all’imbarco. Questa novità rende i voli nazionali e nell’area Schengen ancora più snelli, purché si abbia con sé il documento richiesto. Ecco le regole aggiornate per partire senza stress e viaggiare in tutta sicurezza.

All’imbarco dei voli nazionali e di quelli per i Paesi dell’area Schengen non è più necessario far vedere al gate un documento di identità oltre alla carta d’imbarco. Bisogna però avere con sé il documento. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Volare in Italia e in Europa, non serve più mostrare la carta d'identità: ecco le regole per viaggiare

