Hermes la Birkin originale venduta all’asta per 8,5 milioni | una borsa nata per caso

Una Birkin Hermes venduta all’asta per 85 milioni? Un vero e proprio Tesoro del Mondo della moda, che racchiude storie di successo, passione e avventure uniche. La sua pelle vissuta e i segni di vita intensa rendono questa borsa un simbolo di esclusività e personalità. Ma cosa rende così speciale questa Birkin, nata quasi per caso, e perché vale milioni? Scopriamolo insieme in questo affascinante viaggio nel cuore dell’alta moda.

Graffiata, scolorita, con gli angoli rovinati e la pelle vissuta. Ma non vissuta per il solo scorrere del tempo, ma vissuta in tutti i sensi. Si tratta proprio di quella Birkin, nera in pelle liscia, che con ogni probabilità ha visto le scene più inedite della vita di attori, musicisti, modelle e stilisti da quel . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Hermes, la Birkin originale venduta all’asta per 8,5 milioni: una borsa nata per caso

