Continassa Juve | bianconeri in vacanza dopo l’eliminazione dal Mondiale per Club

Dopo l'eliminazione dal mondiale per club, la Juventus si prende una meritata pausa alla Continassa, riflettendo sugli impegni appena conclusi e preparando il futuro. Tra infortuni, recuperi e probabili formazioni, i bianconeri si concentrano sul ritorno in grande stile. La pausa sarà anche l’occasione per ricaricare le energie e affrontare con entusiasmo la ripresa del campionato, perché la stagione non si ferma qui.

Le ultime notizie di formazione Juve in vista del prossimo impegno, infortunati e tempi di recupero, diffidati e news dalla Continassa. Continassa Juve – Tutti gli aggiornamenti in casa Juve  su  infortunati  e tempi di recupero, probabili formazioni  in vista dei prossimi impegni, diffidati e novitĂ dalla Continassa. Allenamento Juve: le ultime dalla Continassa. La stagione della Juventus è finita ieri con gli ottavi del Mondiale per Club contro il Real Madrid: l’1-0 di Gonzalo Garcia condanna i bianconeri a tornare a casa. Infortunati Juve: il punto dall’infermeria. Cabal: lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Continassa Juve: bianconeri in vacanza dopo l’eliminazione dal Mondiale per Club

In questa notizia si parla di: continassa - juve - bianconeri - vacanza

Ritorno di fiamma Juve, l’agente alla Continassa - Il ritorno di fiamma per la Juventus si concretizza con la visita dell'agente alla Continassa. Un possibile colpo di mercato si profila all'orizzonte, con Giuntoli che tiene d'occhio la situazione.

Juve, è fatta per David: accordo trovato nella notte, è il primo colpo dei bianconeri Jonathan David è il primo colpo della Juve targata Damien Comolli. La svolta per la definizione dell’accordo con l’attaccante canadese nella notte italiana, subito dopo Vai su Facebook

Juve, si riparte a fine luglio: appuntamento alla Continassa, poi ritiro in Germania; La spina Juve si stacca così: l'obiettivo Mondiale e il ritiro come Motta; Juventus, tutto pronto per il ritiro in Germania.

Juve in vacanza, ma per quanto? Ecco i programmi di Tudor. E intanto Yildiz si dà a un altro sport... - La squadra si sta godendo il relax dopo una lunga stagione, poi ci sarà un test di prestigio. Lo riporta msn.com

Juventus, e adesso? Vacanze, ritiro e amichevoli: il programma - Si chiude con un pizzico di rammarico l’avventura al Mondiale per Club della Juventus, oltre che con 27 milioni di euro in più sul conto, non male. Da ilbianconero.com