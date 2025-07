Schillaci M5S | Solidarietà ai gestori Cioccolateria Lorenzo

mostrare vicinanza e solidarietà ai titolari, sottolineando l’importanza di tutelare le attività locali e combattere ogni forma di violenza. È fondamentale che le istituzioni e la comunità si uniscano per respingere questi atti intimidatori e garantire un ambiente sicuro e prospero per tutti. La nostra presenza oggi è un segnale forte: nessuno deve sentirsi abbandonato o indifeso di fronte a simili episodi.

"I gestori della Cioccolateria Lorenzo di Palermo non vanno lasciati soli. Il raid subito è qualcosa di grave e, al contempo, allarmante. Per queste ragioni oggi con i gruppi territoriali e con alcuni portavoce del Movimento Cinquestelle siamo stati presenti nell'esercizio commerciale per.