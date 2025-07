FC 25 SBC Vanja Milinkovi?-Savi? Flashback – Soluzione completa

Se sei un appassionato di FIFA FC 25 e desideri potenziare la tua squadra con un tocco di stile e potenza, non puoi perderti la sfida SBC dedicata a Vanja Milinkovi?-Savi! Questa speciale carta Flashback, con valutazioni impressionanti e versatilità in più ruoli, rappresenta un'occasione unica per arricchire il tuo team. Ma attenzione: l'opportunità dura solo 7 giorni, quindi affrettati a completarla!

EA Sports FC 25 rilascia una nuova Sfida Creazione Rosa dedicata a Vanja Milinkovi?-Savi? Flashback. Completando tutte le sfide riceverai la sua carta speciale 93 con doppia posizione CB (DC) e CDMCM (CDCCC). Questa SBC non è ripetibile e sarà disponibile per 7 giorni. Prova Amazon Prime gratis per 30 giorni! SBC Vanja Milinkovi?-Savi?. Valori principali della carta:. 5 stelle skill, 4 stelle piede debole. Velocità 90 – Dribbling 91 – Tiro 87. Difesa 93 – Passaggi 92 – Fisico 96. PlayStyle+ sbloccati: Difensore centrale: Stopper, Regista difensivo. Mediano: Contenimento, Centromediano, Regista arretrato, Centrocampista d'ampiezza.

