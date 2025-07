Uccide una ragazza sulle strisce a Porto Cervo | già in Germania la moglie dell’ad Lufthansa

Tragedia a Porto Cervo: una ragazza viene investita sulle strisce e perde la vita, lasciando la scena prima che le autorità possano formalizzare le accuse. La moglie dell’ad di Lufthansa, coinvolta nella vicenda, si trova ora in Germania. I test alcolici e tossicologici hanno dato esiti negativi, ma il mistero rimane fitto. Un episodio che scuote l’opinione pubblica e riaccende il dibattito sulla sicurezza e la responsabilità.

Test alcolici e tossicologici negativi, ha lasciato l'isola prima che la magistratura formalizzasse le accuse a suo carico L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Uccide una ragazza sulle strisce a Porto Cervo: già in Germania la moglie dell’ad Lufthansa

Gia'rientrata in Germania Vivian Spohr,la turista tedesca di 51 anni accusata di avere investito e ucciso sulle strisce pedonali a Porto Cervo una ragazza di 24 anni,Gaia Costa, di Tempio Pausania. La donna, molto nota in Germania è la moglie dell'Ad di Lufth

Una tragedia che personalmente mi sconvolge. Una bella brava ragazza che faceva la baby Sitter a Porto Cervo è stata investita ed UCCISA sulle strisce pedonali da un suv guidata da una turista. Si chiamava Gaia Costa, aveva 24 anni

