Energia | Russo Agsm Aim ‘generare maggior valore possibile per il territorio del Nord Est’

L'energia rappresenta un pilastro fondamentale per lo sviluppo del Nord Est, e Russo di Agsm Aim punta a massimizzare il valore in questo contesto dinamico. Con una crescita prevista del 9% annuo, il piano strategico mira a raggiungere 250 milioni di euro di Ebitda, rafforzando la credibilità del Gruppo e creando opportunità di investimento significative. È il momento di trasformare questa potenzialità in un impatto concreto per il territorio, assicurando un futuro sostenibile e prospero.

"La crescita del 9% annuo ci porterà a raggiungere 250 milioni di euro di Ebitda alla fine del piano. Riteniamo che oggi ci siano le condizioni per investire e che intorno al nostro Gruppo ci sia grande credibilità. Vogliamo cogliere al meglio questa opportunità per generare il maggior valore possibile per il territorio del Nord Est."

