Tragedia in vacanza sabato il funerale di Roberta Carnelos

Un dolore immenso scuote la comunità di Treviso: sabato prossimo, alle 10.30, si terrà il funerale di Roberta Carnelos, l'infermiera di 46 anni dell'ospedale San Camillo, stroncata da un male improvviso durante una vacanza. L'intera città si stringe in preghiera per ricordare una professionista dedita e amata. Un addio che lascia un vuoto profondo, ma anche un esempio di forza e dedizione che resterà vivo nei cuori di tutti.

Si svolgerà sabato prossimo, 12 luglio, alle 10.30, nella chiesa parrocchiale di Santa Maria del Rovere, il funerale di Roberta Carnelos, l'infermiera 46enne dell'ospedale San Camillo di Treviso che è stata stroncata da un male improvviso (forse un virus) mentre si trovava in vacanza con la. 🔗 Leggi su Trevisotoday.it

