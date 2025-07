Zombie 4 l’alba dei vampiri su disney+ dall’11 luglio

Dal 11 luglio su Disney+, Zombies 4: L’alba dei vampiri conquista il cuore di giovani e adulti con una trama avvincente, musica coinvolgente e protagonisti che celebrano l’inclusione. Questa nuova avventura segna un emozionante capitolo della saga, introducendo elementi soprannaturali in un mondo già ricco di emozioni. Preparatevi a vivere un’estate all’insegna del divertimento e dell’unione: la magia di Zombies vi aspetta!

Il mondo dello streaming continua ad ampliare la propria offerta con produzioni che combinano elementi musicali e soprannaturali, attirando un pubblico giovane e appassionato di storie coinvolgenti. Tra queste, il quarto capitolo della saga Zombies, intitolato Zombies 4: L'alba dei vampiri, rappresenta un nuovo punto di svolta, portando sul piccolo schermo un mix di avventura, musica e tematiche di inclusione. La pellicola sarà disponibile in anteprima su piattaforme digitali a partire dall'11 luglio 2025, consolidando il successo della serie e rinnovando l'interesse per le sue caratteristiche distintive.

Zed e Addison nel conflitto anticipato di Zombies 4: l’alba dei vampiri - Zed e Addison tornano al centro di un'epica avventura in "Zombies 4: Dawn of the Vampires", il quarto capitolo della saga che combina musica, amicizia e suspense.

