Sicurezza il vertice in Prefettura | Controlli mirati sul territorio arrivati consistenti rinforzi per l' estate

La sicurezza al centro dell’attenzione a Ravenna: rafforzati i controlli sul territorio per garantire serenità e tutela durante l’estate. La Prefettura ha convocato il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, coordinando un’azione congiunta delle forze dell’ordine, in risposta agli ultimi episodi di violenza. Un impegno deciso per proteggere cittadini e visitatori, rafforzando il presidio del territorio e prevenendo ogni rischio.

Intensificazione di controlli mirati, attraverso l'azione congiunta di tutte le forze dell'ordine. Si è tenuta giovedì pomeriggio nella Prefettura di Ravenna una riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica che segue l'episodio di violenza culminato in un accoltellamento. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

In questa notizia si parla di: sicurezza - prefettura - controlli - mirati

Commercio, un imprenditore su tre teme per la propria attività. Summit sulla sicurezza in Prefettura - Un imprenditore su tre nel settore del commercio esprime preoccupazione per la sicurezza delle proprie attività.

CROTONE: la Polizia di Stato intensifica i controlli nelle aree turistiche Nell’ambito del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica presieduto dal Prefetto Franca FERRARO sono stati valutati e preventivati mirati servizi nelle aree turistiche della Vai su Facebook

Misure di sicurezza e controllo del territorio; Più controlli delle forze dell'ordine e mirati sulla movida, il sindaco Masci: Sicurezza e sano divertimento; Scatta il Daspo urbano, varati i controlli mirati.

Sicurezza, vertice in prefettura. In arrivo controlli speciali con il coinvolgimento di tutte le forze dell’ordine - con operatori di tutte le forze dell'ordine (polizia di stato, carabinieri, finanza e con la collaborazione ... Si legge su ravennaedintorni.it

A sorrento nuovo impulso alla sicurezza con aumento della videosorveglianza e controlli su porto e traffico - A Penisola Sorrentina, il prefetto Michele di Bari coordina interventi per rafforzare sicurezza, videosorveglianza, lotta all’abusivismo e traffico, con attenzione a prevenzione antimafia e controllo ... Segnala gaeta.it