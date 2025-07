TS – Osimhen il Galatasaray non paga e il Napoli blocca la trattativa!

Il futuro di Victor Osimhen sembra appeso a un filo: dopo settimane di trattative, il trasferimento al Galatasaray si improvvisamente blocca. La causa? La mancata ricezione delle garanzie bancarie necessarie, che hanno fatto saltare i piani dei Turchi e del Napoli. In un mercato sempre piĂą imprevedibile, questa vicenda segna un nuovo capitolo di incertezza e tensione tra le big del calcio europeo. Resta sintonizzato per gli sviluppi.

2025-07-10 18:27:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia di calciomercato di Tuttosport: Quella che sembrava ormai una trattativa conclusa con il Napoli, ora è in una fase di stallo: l’operazione Osimhen al Galatasaray è al momento bloccata. Il motivo? Le mancate garanzie bancarie che aspettava la societĂ , che per ora non sono arrivate, come riportato da Sky Sport. I turchi avevano alzato la posta in palio, accettando la richiesta dei partenopei per l’attaccante nigeriano, ma la fumata bianca che ormai pareva scontata, in questo momento è ancora grigia. 🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - TS – Osimhen, il Galatasaray non paga e il Napoli blocca la trattativa!

In questa notizia si parla di: osimhen - galatasaray - napoli - trattativa

Osimhen glissa: «I tifosi del Galatasaray mi stanno dimostrando un amore irresistibile. Futuro? Solo in quel momento prenderò una decisione con il club» - Victor Osimhen parla del suo futuro con cautela, sottolineando l'affetto dei tifosi del Galatasaray. Dopo la finale di Coppa di Turchia, l'attaccante rivela che prenderà una decisione definitiva sul suo destino solo in un secondo momento, accendendo l'interesse dei club, tra cui la Juventus.

CLAMOROSO. Bloccata la trattativa tra #Napoli e #Galatasaray per #Osimhen http://AZZURRISSIMO.IT #ForzaNapoliSempre #Calciomercato Vai su X

#NapoliNews #Calciomercato #Osimhen #Galatasaray #Napoli ? Dal cuore della Turchia arrivano voci bollenti su una mega offerta per il bomber azzurro! Napolitani pronti a sentire la musica? Scopri tutti i retroscena di questa trattativa esplosiva! Dalla Turc Vai su Facebook

Osimhen-Galatasaray, trattativa con il Napoli bloccata: mancano le garanzie; Osimhen-Galatasaray: Napoli ancora in attesa delle garanzie bancarie; Osimhen, il Galatasaray non paga e il Napoli blocca la trattativa!.

Il Napoli blocca la trattativa con il Galatasaray per Osimhen: non c’è l’accordo, cosa succede - La trattativa tra il Napoli e il Galatasaray per il trasferimento di Osimhen si è arenata perché mancano le garanzie bancarie richieste dagli azzurri ... Secondo fanpage.it

Napoli-Galatasaray, bloccata la trattativa per Osimhen: mancano le garanzie bancarie - Il Galatasaray non ha ancora presentato la Napoli le garanzie bancarie richieste per Osimhen: trattativa al momento bloccata Nuovo capitolo della telenovela tra Napoli e Galatasaray per il ... Da calciomercato.com