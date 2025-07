Due pitbull abbandonati legati davanti al canile di Viterbo | Atto infame vile e criminale

Due pitbull abbandonati e legati davanti al canile di Viterbo rappresentano un gesto ignobile e doloroso, che denuncia ancora una volta il triste fenomeno dell'abbandono animale. Un atto vile e criminale che ha sconvolto i volontari dell'associazione Amici Animali odv, facendo emergere l'urgenza di sensibilizzare e intervenire contro questa piaga estiva. È fondamentale agire subito per proteggere quegli esseri indifesi e restituire loro speranza e dignità.

Due pitbull sono stati trovati legati all'ingresso del canile comunale di Viterbo. Un gesto vile, avvenuto di recente e che ha scosso in primis i volontari dell'associazione Amici animali odv. Si riaccende l'attenzione su un fenomeno drammaticamente attuale, specialmente d'estate: l'abbandono. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

