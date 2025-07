Uno sportello a supporto degli uomini vittime di violenza in una scuola? Il nostro progetto tutela tutti gli esseri umani

In un mondo in cui la sensibilità e il rispetto sono fondamentali, l’Istituto Lucio Petronio di Pozzuoli si distingue con un progetto innovativo: uno sportello dedicato agli uomini vittime di violenza, parte di un più ampio impegno contro ogni forma di abuso. Con il laboratorio sull’educazione all’affettività, si apre una strada di sostegno e prevenzione, perché tutelare tutti gli esseri umani significa costruire un futuro più giusto e sicuro per tutti.

Presso l’Istituto professionale per i Servizi dell’Enogastronomia e dell’Ospitalità alberghiera Lucio Petronio di Pozzuoli, sarà attivato un laboratorio dedicato all’educazione all’affettività e alla prevenzione di ogni forma di abuso. L’iniziativa è stata annunciata dall’avvocato Angelo Pisani, che ha presentato il laboratorio come il primo presidio fisico del progetto 1523.it, servizio nato in origine per offrire supporto agli uomini vittime di violenza. Pisani ha respinto le critiche ricevute secondo cui il progetto ridimensionerebbe il tema della violenza contro le donne, affermando: “Il nostro progetto, che mira ad organizzare sportelli e club antiviolenza in ogni comune e scuola d’Italia, nasce per la tutela di tutti gli esseri umani, l’assistenza, il supporto e il contrasto a qualunque tipo di abuso o violenza a tutti i generi di persone, maschile e femminile, superando ogni contrapposizione donnauomo”. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

