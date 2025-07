Geofor e lamentele | Aggressione non un caso isolato ricordiamoci chi sono i lavoratori

Le aggressioni contro i lavoratori non sono casi isolati, ma riflesso di una situazione complessa e radicata in un contesto storico difficile. I Cobas Lavoro Privato di Pisa, commentando il recente episodio di San Miniato, vogliono sottolineare l'importanza di riconoscere chi sono realmente i lavoratori e le sfide che affrontano ogni giorno. È fondamentale mettere in discussione un sistema che permette queste violenze, per costruire un ambiente di rispetto e sicurezza per tutti.

Una situazione complessa che viene da uno storico probabilmente peggiore. I Cobas Lavoro Privato di Pisa, in una nota, prendono spunto dal recente episodio di aggressione ai danni di un lavoratore del centro di raccolta di San Miniato, investito da un utente spazientito, per denunciare come. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

Aggressione al centro di raccolta, operatore Geofor investito da un'auto in fuga - Un episodio gravissimo scuote San Miniato: un operatore di Geofor viene investito da un'auto in fuga nel corso di un intervento presso il centro di raccolta.

