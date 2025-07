Svezia auto investe pedoni su marciapiede nel centro di Malmo | feriti

Un grave incidente scuote il cuore di Malmo, in Svezia, dove un’auto ha investito cinque pedoni, tra cui bambini, sul marciapiede nel centro della città. Fortunatamente, nessuno sarebbe in pericolo di vita, ma l’accaduto solleva ancora una volta il tema della sicurezza stradale e della tutela dei cittadini. Mentre le indagini continuano, resta forte il senso di solidarietà e preoccupazione per le vittime coinvolte.

(Adnkronos) – Cinque persone, tra cui anche bambini, sono rimaste ferite dopo essere state travolte da un'auto mentre si trovavano sul marciapiede nel centro di Malmo, in Svezia. Tutti i feriti sono stati trasportati in ospedale, ma secondo le prime informazioni fornite dalla polizia nessuno sarebbe in pericolo di vita. Secondo quanto riportato dal quotidiano Dagens . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

