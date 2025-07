Regionali Toscana 2025 | così Giani bis spariglia le carte Pd

Le regionali toscane del 2025 si preannunciano come un vero e proprio campo di battaglia politica, e Giani, con la sua strategia innovativa, ha già rivoluzionato le carte in tavola. Non solo ha preso in anticipo le mosse, ma ha anche disarmato le aspettative degli avversari, lasciando il centrosinistra a dover riconsiderare le proprie strategie. La partita è aperta, e tutto può ancora succedere...

E così Giani ha sparigliato le carte. Non solo quelle del suo Pd. Ma anche quelle di una coalizione di centrosinistra a sostegno del candidato presidente per le regionali in Toscana. Le ha sparigliate Giani giocando d’anticipo, in un contesto elettorale in ritardo, con una doppia mossa che spiazza il Pd. La prima mossa annunciando la data del voto il 12 ottobre, data a cui manca ancora la firma di Giani del decreto che detterà per tutti i tempi a cascata. La seconda mossa annunciando la sua disponibilità a ricandidarsi per il Giani bis. In sostanza, così facendo, stringendo i tempi e mettendo così alle strette il Pd che con Schlein al tavolo nazionale per le elezioni regionali sta tessendo il campo largo anche col M5S di Conte e anche per la Toscana. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

In questa notizia si parla di: giani - regionali - toscana - così

Regionali: i 5 Stelle incontrano i dem. Ipotesi Giani, resta il gelo. Ma Avs si ammorbidisce - A Firenze, il duello tra i 5 Stelle e i Dem resta teso, con Giani che mantiene il gelo. Mentre gli ultimi sforzi cercano di avvicinare le posizioni, la vera sfida sembra essere la credibilità degli interpreti piuttosto che le proposte, con l'AVS che si ammorbidisce in un quadro di profonde tensioni politiche.

A parlare è Eugenio Giani, presidente della Regione Toscana, in vista della candidatura per il centrosinistra per le prossime regionali Vai su Facebook

La Toscana ha scelto la data per le elezioni regionali: così dice Giani; Elezioni regionali Toscana, Gianni si candida ma il PD non lo vuolecandidato; Sagre, social e Prima Repubblica: così in Toscana il modello Giani resiste al Nazareno.