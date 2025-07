Sequestrati 10 chili di droga | due arresti e uno spacciatore in fuga dopo aver investito la Polizia

Un blitz della Polizia di Milano porta alla luce un vasto giro di droga, con sequestro di 10 chili e due arresti. Un giovane spacciatore di 21 anni finisce in manette, mentre il suo fratello di 40 è in fuga, dopo aver investito gli agenti. La lotta allo spaccio continua senza sosta: ogni operazione avvicina la città a un ambiente più sicuro e libero dalla criminalità .

Milano, 10 luglio 2025 - Fratelli anche di spaccio. La Polizia di Stato ha arrestato un marocchino di 21 anni con precedenti, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, ha i ndagato in stato di irreperibilitĂ il fratello 40enne e ha arrestato per resistenza, violenza e minaccia a pubblico ufficiale e spaccio di droga un altro marocchino di 22 anni. I due fratelli. Gli agenti della Squadra Investigativa del Commissariato Lorenteggio, hanno individuato il 21enne e il fratello 40enne. Tutti e due erano sospettati di spaccio e l’attenzione degli agenti si è concentrata su due appartamenti a Settimo Milanese e a Cesano Boscone ritenuti base di stoccaggio della droga. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Sequestrati 10 chili di droga: due arresti e uno spacciatore in fuga dopo aver investito la Polizia

In questa notizia si parla di: polizia - droga - sequestrati - chili

"Cash o carta?" per l'acquisto di droga: polizia arresta pusher con il Pos - «Cash o carta?». Questa insolita domanda proveniva da un 26enne pusher romeno arrestato dalla Polizia a Trastevere, dove gli agenti hanno scoperto che il giovane offriva ai suoi clienti la possibilità di pagare le dosi di droga anche con il Pos.

Operazione della Polizia: sequestrati 2,5 chili di droga e una pistola Beretta Vai su Facebook

Sequestrati 10 chili di droga: due arresti e uno spacciatore in fuga dopo aver investito la Polizia; Noicattaro, blitz della Polizia in una casa - trappola: scoperti 8 chili di droga nascosti in un’abitazione; Droga nascosta in casa: sequestrati 9 chili di stupefacenti e due giovani arrestati.

“Venite c’è un deposito di droga in una casa abbandonata”: sequestrati oltre 7 chili di cocaina - Una chiamata anonima, in piena notte, per segnalare alla Polizia di Stato un deposito di droga in una casa abbandonata del centro storico. Lo riporta msn.com

Droga a Brancaccio, arrestata la staffetta del maxi carico da 10 chili - Faceva da staffetta in moto, precedendo l’auto carica di droga e controllando che il tragitto fosse libero da pattuglie. Riporta msn.com