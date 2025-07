Operaio schiacciato da un palo in cemento | è gravissimo

Un grave incidente scuote la provincia di Padova: un operaio è stato schiacciato da un palo in cemento, risultando gravissimo. L’incidente, avvenuto oggi pomeriggio in via Tito Livio a Codevigo, riaccende le preoccupazioni sulla sicurezza sul lavoro. Mentre le indagini dei carabinieri e dello Spisal sono in corso, è fondamentale riflettere sull'importanza delle misure preventive per proteggere gli operai e prevenire tragedie simili.

Ennesimo infortunio sul lavoro in provincia di Padova. E' successo oggi pomeriggio 10 luglio in via Tito Livio a Codevigo. Secondo una prima ricostruzione dei fatti eseguita dai carabinieri dal personale dello Spisal, una squadra di operai era impegnata nell'interramento di alcuni cavi elettrici. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

