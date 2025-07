Vicenza bracciante agricolo trovato morto in un campo di mais a Sossano

Tragedia a Sossano, Vicenza: il corpo di Michael Tony, bracciante agricolo liberiano di 43 anni, è stato trovato senza vita in un campo di mais. La sua scomparsa, denunciata dal datore di lavoro il 1° luglio, ha sconvolto la comunità e sollevato molte domande sulle circostanze di questa perdita improvvisa. Una vicenda che richiama l’attenzione sulla tutela dei lavoratori e sulla sicurezza nei campi.

(Adnkronos) – Il cadavere di un bracciante liberiano e regolare in Italia, Michael Tony, di 43 anni, è stato trovato martedì mattina dai suoi colleghi di lavoro in un campo di mais di Sossano (Vicenza). Il corpo dell’uomo, la cui scomparsa era stata denunciata il 1° luglio scorso dal titolare dell’azienda agricola per cui lavorava . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

