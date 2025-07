Porto Cervo 24enne travolta e uccisa dalla moglie dell' ad di Lufthansa

Una tragedia scuote Porto Cervo: Vivian Spohr, moglie dell’amministratore delegato di Lufthansa, è accusata di aver investito e ucciso Gaia Costa, una giovane di 24 anni. La vicenda, ancora sotto shock, solleva interrogativi sulla sicurezza e sulla responsabilità di chi è al volante. La dinamica dell’incidente e le conseguenze legali si intrecciano in un caso che ha già fatto il giro dei media. Restate con noi per gli aggiornamenti.

Si chiama Vivian Spohr la turista accusata di aver investito e ucciso Gaia Costa. La donna, già rientrata in Germania, è la moglie dell'amministratore delegato di Lufthansa. La 51enne martedì scorso era alla guida di un Suv in compagnia della figlia quando ha investito la giovane di Tempio Pausania nel centro di Porto Cervo, in Costa Smeralda. Sul posto è arrivata un'ambulanza del 118 e i medici che per circa 20 minuti hanno cercato di rianimare la ragazza, che però non ce l'ha fatta a causa del grave trauma subito alla testa. Vivian Spohr è stata sottoposta all'alcoltest che ha dato esito negativo. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it