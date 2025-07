Wizzair dopo Tirana lancia un nuovo volo da Pescara | si viaggia verso Bucarest

WizzAir, sempre attenta alle esigenze dei viaggiatori, amplia il suo network con un nuovo volo diretto da Pescara a Bucarest. Dopo il successo di Tirana, questa novità rafforza il legame tra l’Abruzzo e le destinazioni europee, offrendo ai passeggeri maggiore flessibilità e comodità . Con questa mossa, la compagnia conferma il suo impegno nel mettere il cliente al centro, aprendo nuove opportunità di scoperta e connessione in tutta sicurezza e convenienza.

La compagnia aerea WizzAir lancia un nuovo collegamento diretto tra l'aeroporto d'Abruzzo e la capitale della Romania. Con l'introduzione di questa nuova tratta, parte del piĂą ampio programma customer first compass Wizz Air rafforza ulteriormente la propria presenza in Abruzzo e, piĂą in generale. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

In questa notizia si parla di: wizzair - tirana - lancia - volo

Wizz Air espande le rotte da Salerno: nuove destinazioni 2024; Wizz Air lancia la Tirana-Palermo e aumenta i voli su altre sei rotte Albania-Italia; WizzAir lancia una nuova rotta tra Trieste e Tirana.

Wizzair, passeggeri vincono un volo con destinazione sconosciuta ... - Roma atterra con cinque ore di ritardo: Santo Stefano da incubo per centinaia di turisti Catania, panico sul volo Wizzair da Londra: aereo danneggiato dalla grandine atterra ... Scrive leggo.it

Bari, tensione all’aeroporto. Ancora problemi sul volo Wizzair per ... - Dopo essere saliti a bordo del mezzo ed essere stati bloccati per diverso tempo sull’aereo fermo ... Come scrive msn.com