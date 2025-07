Incendio ed esplosioni a Castiglione della Pescaia 600 persone in fuga dal campeggio | fiamme dal dissalatore

Un incendio devastante e una serie di esplosioni hanno scosso Castiglione della Pescaia, provocando l’evacuazione di circa 600 persone dal campeggio vicino al dissalatore. L’intervento rapido dei vigili del fuoco è stato fondamentale per mettere in sicurezza i presenti e contenere il rogo. La comunità è ancora sotto shock, ma si stringe intorno a chi ha vissuto questa drammatica esperienza, sperando in un pronto ritorno alla normalità.

Vasto incendio ed esplosioni a Castiglione della Pescaia, in provincia di Grosseto: circa 600 persone evacuate da un campeggio.

