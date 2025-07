Volley femminile l’Italia strapazza anche la Serbia! Boskovic a rischio retrocessione in Nations League

L’Italia del volley femminile continua a stupire: una vittoria netta contro la Serbia, firmata dalle campionesse olimpiche, ha consolidato la loro leadership nella Nations League. Con la decima affermazione consecutiva, le azzurre non solo rafforzano il loro cammino verso il trono internazionale, ma pongono anche a rischio retrocessione la Bosnia e Herzegovina. La corsa al titolo si fa sempre più avvincente: il futuro è tutto da scrivere.

L’Italia ha sconfitto la Serbia con un perentorio 3-0 (25-17; 26-24; 25-20) e ha infilato la decima vittoria consecutiva nella Nations League di volley femminile. Le Campionesse Olimpiche hanno confermato la propria imbattibilità nella prestigiosa competizione internazionale itinerante, restando saldamente al comando della classifica generale con dieci successi (28 punti) davanti al Brasile (9 affermazioni, 25 punti), alla Polonia (8 vittorie e 24 punti, ma una partita giocata in meno), al Giappone (8 successi, 24 punti) e alla Turchia (8 sigilli e 22 punti, con un incontro disputato in meno). La nostra Nazionale era già qualifica alla Final Eight e ha rilanciato ulteriormente le proprie quotazioni nella lotta per il primato in graduatoria, tra l’altro tramortendo le Campionesse del Mondo in quella che è una grande classica dell’ultimo decennio nella pallavolo femminile. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Volley femminile, l’Italia strapazza anche la Serbia! Boskovic a rischio retrocessione in Nations League

