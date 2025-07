FC 25 Incontri Principali Storici 10 luglio 2025

Preparati a vivere un luglio all'insegna dell'emozione con gli incontri principali storici di EA Sports FC 25, disponibili dal 10 luglio 2025! Questa sfida imperdibile dura solo 7 giorni e ti mette alla prova con 4 sfide avvincenti, tra cui il grande match Manchester City vs Tottenham. Completa tutto e ricevi un esclusivo pacchetto Jumbo Premium Oro Prime. Non perdere questa occasione unica: prenota subito la nuova PlayStation 5 Pro su Amazon e immergiti nell'azione!

Nuovi contenuti su EA Sports FC 25: la Sfida Creazione Rosa Incontri Principali di oggi (10 luglio) è disponibile per 7 giorni e richiede il completamento di 4 sfide. Completandola tutta otterrai un pacchetto Jumbo Premium Oro Prime. La sfida non è ripetibile. Ecco nel dettaglio tutti i requisiti. Prenota ora la nuova playstation 5 pro su amazon Incontri Principali Storici. Numero di sfide da completare: 4. Sfida 1 – Manchester City vs Tottenham Hotspur. Modulo richiesto: 4-2-2-2 Premio: Pacchetto Piccolo Giocatori Oro Rari Requisiti: Minimo 2 giocatori di Manchester City o Tottenham. Minimo 2 giocatori inglesi. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com © Imiglioridififa.com - FC 25, Incontri Principali Storici [10 luglio 2025]

