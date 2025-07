‘Un libro sotto le stelle’ al via la XXI edizione della rassegna letteraria Il programma completo

L’estate romana si anima con un evento imperdibile: la XXI edizione della rassegna letteraria "#unlibrosottolestelle". Presentata al Circolo Canottieri Irno di Salerno, questa manifestazione promette di unire cultura, mare e comunità in un abbraccio unico. Un’opportunità per scoprire autori, storie e passioni sotto il cielo stellato, rafforzando il legame tra lettura e territorio. La magia delle parole si fa ancora più intensa: ecco cosa ci attende questa estate.

Roma, 10 luglio 2025 – Al via la XXI edizione della rassegna nazionale editoriale #unlibrosottolestelle. Il cartellone è stato presentato questa mattina presso il presso il Circolo Canottieri Irno di Salerno, alla presenza di autorità civili e militari, associazioni del terzo settore e tantissimi cittadini sostenitori dell’iniziativa. Con la XXI edizione, Meridiani vuole rafforzare ancora di più l’importanza del nostro mare e il ruolo strategico per un Paese, l’Italia, posta al centro del Mediterraneo. La manifestazione ideata e promossa dall'Associazione Meridiani – Apss, in programma dal 23 luglio al 2 ottobre, è in collaborazione con Fondazione Campania dei Festival, Campania Libri Festival; sotto gli auspici del Centro per il libro e la lettura; con il sostegno della Camera di Commercio I. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - ‘Un libro sotto le stelle’, al via la XXI edizione della rassegna letteraria. Il programma completo

